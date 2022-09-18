Как у эльфа: экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс сделала странную пластику ушей
34-летняя мать двоих детей выложила фото с бинтами на голове и написала, что она «совершила что-то безумное».
Певица Граймс решилась на неординарный поступок. 34-летняя экс-избранница миллиардера Илона Маска осуществила свою давнюю мечту.
Мать двоих детей минувшим летом призналась, что намерена сделать себе уши, как у эльфов, а также - вампирские клыки. Граймс ранее носила такие же накладные уши, чтобы быть похожей на свои сказочные образы, сообщает Космополитен.
А теперь - решилась на экстраординарный шаг. Звезда выложила фото, на котором у нее перебинтована голова. «Я совершила что-то безумное!» — написала Граймс.
По словам звезды, она на самом деле посетила пластического хирурга. Исполнительница также призналась, что не хочет останавливаться на достигнутом. Она уже знает, каким должно быть тело ее мечты, и ради этого готова опять и опять делать операции.
Блогеры шокированы поведением эпатажной артистки. «Реально страшно увидеть результат», «Что получилось, покажи, не томи!», «Мороз по коже», — пишут пользователи Сети.
У Граймс с Илоном Маском двое детей. Сын родился, когда они были в отношениях. А дочь появилась уже после расставания - с помощью суррогатной матери.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Как у эльфа: экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс сделала странную пластику ушей
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