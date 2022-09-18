Британские ученые нашли внеземную воду в метеорите

В метеорите, который в прошлом году упал в Великобритании, ученые наши внеземную воду, похожую по составу на океаны Земли.

Метеорит под название Винчкомб упал в Глостершире. Его нашли очень быстро, поэтому считают одним из самых нетронутых.

Космический камень оказался из астероидного пояса, проходящего между Марсом и Юпитером. В ходе исследования выяснилось, что он содержит достаточно много воды.

По составу эта вода близка к земной. Она содержит важный строительный материал живых организмов – аминокислоты.

Это подтверждает гипотезу ученых, которые полагают, что жизнь на Земле зародилась после падения астероидов с особыми составляющими.

Однако та вода, которая ранее была обнаружена в упавших метеоритах, отличалась от земной. По этой причине Винчкомб – особая находка.

Доктор Эшли Кинг из группы планетарных материалов в NHM и британского альянса Fireball говорит, что в новом астероиде точно содержится внеземная вода.

Она также отметила, что значительную часть метеорита составляют органические материалы, а еще в нем содержится 2% углерода. Таким образом, в метеорите есть все необходимое для формирования ДНК.

Винчкомб был частью большого углеродистого астероида, образованного около 4,6 млрд лет назад. Отколовшийся кусок падал на Землю порядка 300 000 лет.