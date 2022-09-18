Китай впервые использовал беспилотник «парящий дракон» для нападения на Тайвань
В зоне ПВО Тайваня впервые заметили китайский беспилотник Guizhou WZ-7 или «парящий дракон».
Этот летательный аппарат предназначен для проведения воздушной разведки. Но его можно использовать и для получения информации для наведения баллистических ракет.
Китай ранее направил большое количество беспилотников к Тайваню, что было расценено властями острова как новый этап давления.
Китайские военные все чаще используют беспилотники на Тайване, наряду с многочисленными кибератаками и полетами боевых самолетов.
Американский военный аналитик Бен Льюис считает, что рост числа беспилотных аппаратов указывает на подготовку Китая к будущей миссии по захвату острова.
Он говорит, что беспилотники будут играть важную роль в случае ведения боевых действий, но военных необходимо обучать использованию такого оборудования.
У самого Тайваня есть своя программа беспилотных летательных аппаратов. Но в свете последних событий остров увеличивает свои возможности по противодействию БПЛА, в том числе с учетом опыта Украины.
В этом году на Тайване открылся государственный центр исследований и разработок беспилотников. Страна также планирует закупать такие аппараты.
Опубликовано: Светлана Репина
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