Китай впервые использовал беспилотник «парящий дракон» для нападения на Тайвань

В зоне ПВО Тайваня впервые заметили китайский беспилотник Guizhou WZ-7 или «парящий дракон».

Этот летательный аппарат предназначен для проведения воздушной разведки. Но его можно использовать и для получения информации для наведения баллистических ракет.

Китай ранее направил большое количество беспилотников к Тайваню, что было расценено властями острова как новый этап давления.

Китайские военные все чаще используют беспилотники на Тайване, наряду с многочисленными кибератаками и полетами боевых самолетов.

Американский военный аналитик Бен Льюис считает, что рост числа беспилотных аппаратов указывает на подготовку Китая к будущей миссии по захвату острова.

Он говорит, что беспилотники будут играть важную роль в случае ведения боевых действий, но военных необходимо обучать использованию такого оборудования.

У самого Тайваня есть своя программа беспилотных летательных аппаратов. Но в свете последних событий остров увеличивает свои возможности по противодействию БПЛА, в том числе с учетом опыта Украины.

В этом году на Тайване открылся государственный центр исследований и разработок беспилотников. Страна также планирует закупать такие аппараты.