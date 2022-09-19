В Турции тысячи людей вышли на улицы протестовать против групп ЛГБТК

18 сентября в Стамбуле состоялся марш протеста против ЛГБТК-групп, в котором приняли участие тысячи людей.

Они требуют запретить деятельность ассоциаций ЛГБТК. Протест назвали «Большим семейным собранием».

Представитель организаторов марша Курсат Микан заявил, что уже собрано более 150 000 подписей под требование к турецкому правительству о запрете пропаганды ЛГБТК.

Протестующие утверждают, что такой пропаганды слишком много в социальных сетях, в спорте и искусстве. По их мнению, турецких детей необходимо спасти от этого.

Перед маршем были распространены видеоролики с прошлый гей-парадов, состоявшихся в Турции. Такие мероприятия запрещены в стране с 2015 года.

И видео, и сами протесты вызвали возмущение представителей ЛГТБТ-сообщества и правозащитников. Они призвали власти запретить марш и удалить сюжет.

По мнению ЛГБТК-групп, такие вещи повышают риск насилия и разжигают ненависть в обществе. В Amnesty International утверждают, что Турция должна выполнять конституционное обязательство по защите всех своих граждан.

Между тем высокопоставленные чиновник в Турции называют представителей ЛГБТК-сообщества «извращенцами» и говорят, что они наносят ущерб традиционным семейным ценностям.