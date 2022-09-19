В вооруженном конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном погибло уже около 100 человек
Таджикистан и Кыргызстан сообщили о гибели около 100 человек в результате вооруженного противостояния на границе между двумя странами.
Причиной столкновений между двумя постсоветскими странами является пограничный спор. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.
Сообщается, что произошли нападения на населенные пункты и пограничные заставы, в которых были задействованы минометы, ракетная артиллерия, штурмовые беспилотники и танки.
Кыргызстан сообщил о 46 погибших, позднее – еще о 13. Ранения получили более 100 человек, около 137 тысяч человек были эвакуированы из зоны конфликта.
Таджикистан сообщил о 35 погибших, не предоставив информации об эвакуации. С 16 сентября между странами сохраняется хрупкое перемирие.
Основная причина конфликтов в Центральной Азии заключается в том, что власти СССР разделили регион между республиками без учета мест проживания этнических групп.
Президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с высокопоставленными чиновниками Таджикистана.
Он призвал не допускать эскалации конфликта и урегулировать ситуацию дипломатическим путем и политическим средствами.
Опубликовано: Светлана Репина
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