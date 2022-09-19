В Ленинградской области 18-летняя россиянка снабжала детьми местного педофила
Следственным комитетом по Ленобласти задержаны двое местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений на сексуальной почве против лиц, не достигших совершеннолетия.
21-летний мужчина вступал в лесном массиве около СНТ «Красногорские покосы» в интимные отношения с детьми, которых по договоренности, приводила к нему 18-летняя девушка.
Педофил попал в поле зрения полиции после получения информации о случаях вступления в интимную близость детей младше 12 лет.
«В беседе с детьми полицейские узнали, что их «научил» «дядя Леша» из Волхова», - сообщил ТГ-канал «Силовики».
В процессе допроса обое задержанных полностью сознались и признали свою вину. Вскоре им будет предъявлено обвинение.
Опубликовано: Храмова Оксана
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В Ленинградской области 18-летняя россиянка снабжала детьми местного педофила
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