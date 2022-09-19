Франция отрицает, что собиралась сократить экспорт электроэнергии в Италию

Министерство энергетики Франции опровергло информацию о том, что в стране рассматривают возможность сокращения поставок электроэнергии в Италию.

В ведомстве подчеркивают, что объемы поставок в соседнее государство будут сохранены и подтверждают приверженность солидарности в отношении энергоносителей со всеми странами Европы.

Ранее издание La Repubblica сообщило, что итальянские власти получили письмо от французских партнеров о возможности прекращения поставок электроэнергии на 2 года.

Пресс-секретарь итальянского Министерства энергетики подтвердил эту информацию. В то же время во Франции оператор RTE сообщил, что поставки в Италию и Великобританию могут быть прекращены.

В EDF отрицают отправку писем итальянским властям. В RTE от подробных комментариев отказываются.

Ожидается, что выработка энергии на АЭС государственной французской компании Electricite de France SA снизится до минимума за 30 лет из-за технического обслуживания старых станций.

Одновременно Европе нарастает энергетический кризис, связанный с прекращением поставок российского газа.

С приближением зимы нарастают опасения возможного раскола между европейскими странами и испытания их солидарности на прочность.