Франция отрицает, что собиралась сократить экспорт электроэнергии в Италию
Министерство энергетики Франции опровергло информацию о том, что в стране рассматривают возможность сокращения поставок электроэнергии в Италию.
В ведомстве подчеркивают, что объемы поставок в соседнее государство будут сохранены и подтверждают приверженность солидарности в отношении энергоносителей со всеми странами Европы.
Ранее издание La Repubblica сообщило, что итальянские власти получили письмо от французских партнеров о возможности прекращения поставок электроэнергии на 2 года.
Пресс-секретарь итальянского Министерства энергетики подтвердил эту информацию. В то же время во Франции оператор RTE сообщил, что поставки в Италию и Великобританию могут быть прекращены.
В EDF отрицают отправку писем итальянским властям. В RTE от подробных комментариев отказываются.
Ожидается, что выработка энергии на АЭС государственной французской компании Electricite de France SA снизится до минимума за 30 лет из-за технического обслуживания старых станций.
Одновременно Европе нарастает энергетический кризис, связанный с прекращением поставок российского газа.
С приближением зимы нарастают опасения возможного раскола между европейскими странами и испытания их солидарности на прочность.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Ксения Собчак похвасталась собственным памятником: странная скульптура установлена в Томске
Увидеть диковинный монумент можно в университетском парке Томского государственного университета. Известная телеведущая совсем недавно узнала о его существовании и поспешила известить об этом своих подписчиков.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине
Франция отрицает, что собиралась сократить экспорт электроэнергии в Италию
Трамп: власти Германии потеряют страну без энергоносителей из России
В Ленинградской области 18-летняя россиянка снабжала детьми местного педофила
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина