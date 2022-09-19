Курский студент умер после ранения оконным стеклом

Молодой человек был смертельно ранен в комнате общежития осколками разбитого оконного стекла.

Сильный ветер стал следствием циклона, бушевавшего сегодня в Курске. Учащийся Курского автотехнического колледжа находился один в своей комнате и был тяжело травмирован.

Осколки разбившегося стекла нанесли ему смертельное ранение в живот.

"По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", — сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Молодому человеку едва исполнилось 18 лет.

Ураганный ветер нанес повреждения крышам жилых зданий и магазинов. Отмечены случаи падения деревьев и линий электропередач.