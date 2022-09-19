Китайский магнат, который контролирует четверть торговли медью, оказался на грани разорения
В 2000-х годах Хэ Цзиньби создал компанию Maike Metals International Ltd., которая стала посредником между промышленными центрами и крупными торговцами металлом.
Сейчас его империя переживает не лучшие времена и даже находится на грани банкротства.
За год компания перерабатывает около миллиона тонн меди, это четверть всего импорта данного металла в страну.
В течение двух десятилетий деятельность компании была более чем успешной. Она превратилась в крупного игрока рынка.
Однако в этом году возникли проблемы, во многом – из-за политики «нулевого COVID», введенной китайскими властями.
Хэ Цзиньби утверждает, что проблемы коснулись только части его бизнеса, однако у кредиторов и контрагентов возникают опасения.
Ряд внутренних китайских трейдеров приостановили заключение сделок, в то время как один из самых давних кредиторов компании, ICBC Standard Bank Plc, даже вывез из Китая часть меди, которая обеспечивала его ссуду Майке.
Аналитики полагают, что компании будет непросто сохранить свое положение на рынке, даже если она получит государственную поддержку.
Опубликовано: Светлана Репина
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