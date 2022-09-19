В китайском Чэнду снимают двухнедельную жесткую блокировку по COVID, но вводят новые правила

Власти города Чэнду, расположенного в юго-западной части Китая, заявили о снятии двухнедельной блокировки с 19 сентября.

Сообщается, что в городе возобновляется производство. Блокировка была введена 1 сентябя и затронула более 21 млн человек.

По информации местных властей, эпидемию коронавируса эффективно контролируют. Помимо этого, будут усиливаться профилактические меры. Ожидается также введение новых правил.

С понедельника возобновится движение общественного транспорта, работа различных организаций.

Однако вход в транспорт и общественные места будет разрешен только тем гражданам, у которых имеется подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов.

В барах, бассейнах, тренажерных залах допускаются отрицательные тесты, сделанные максимум за 48 часов.

Школы будут открывать постепенно, всех учащихся ждут тщательные проверки. Групповые мероприятия и занятия не приветствуются.

При необходимости проведения таких мероприятий вся ответственность будет возлагаться на их организаторов.