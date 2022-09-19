Режиссер "Игры в кальмара" во втором сезоне обойдется без Леонадро Ди Каприо

Звездный голливудский актер не раз давал понять, что ему полюбился сериал. Но в "Игру в кальмара" его так и не пригласили.

Хван Дон Хек - режиссер проекта - планирует снять в будущем третий сезон. Он знает о симпатиях Ди Каприо, но обещать пока ничего не может.

Вместе с коллегами по работе Хван принял решение не приглашать на съемки актеров из голливудской "братии".

Сюжетная линия напрямую связана с реалиями Южной Кореи, вот почему американским актерам в сериале места не найдется.

Сейчас создатели ставшего культовым сериала работают над вторым сезоном. Действия будут происходить в Южной Корее.

В третьем сезоне, возможно, события перенесутся в другую страну - так у Ди Каприо, или других актеров Голливуда появится более реальный шанс быть приглашенными на съемки.

Фильм снят в духе приключенческого боевика с элементами драмы, триллера. Он рассказывает о людях, которых пригласили участвовать в секретном турнире на выживание.

Выигравшего ждет баснословный приз в 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов). Мировая премьера прошла 17 сентября на канале Нетфликс.

Сам сериал и его актеры получили много награждений, включая специальный приз премии Американского института киноискусства.