Режиссер "Игры в кальмара" во втором сезоне обойдется без Леонадро Ди Каприо
Звездный голливудский актер не раз давал понять, что ему полюбился сериал. Но в "Игру в кальмара" его так и не пригласили.
Хван Дон Хек - режиссер проекта - планирует снять в будущем третий сезон. Он знает о симпатиях Ди Каприо, но обещать пока ничего не может.
Вместе с коллегами по работе Хван принял решение не приглашать на съемки актеров из голливудской "братии".
Сюжетная линия напрямую связана с реалиями Южной Кореи, вот почему американским актерам в сериале места не найдется.
Сейчас создатели ставшего культовым сериала работают над вторым сезоном. Действия будут происходить в Южной Корее.
В третьем сезоне, возможно, события перенесутся в другую страну - так у Ди Каприо, или других актеров Голливуда появится более реальный шанс быть приглашенными на съемки.
Фильм снят в духе приключенческого боевика с элементами драмы, триллера. Он рассказывает о людях, которых пригласили участвовать в секретном турнире на выживание.
Выигравшего ждет баснословный приз в 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов). Мировая премьера прошла 17 сентября на канале Нетфликс.
Сам сериал и его актеры получили много награждений, включая специальный приз премии Американского института киноискусства.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине
В китайском Чэнду снимают двухнедельную жесткую блокировку по COVID, но вводят новые правила
Трамп: власти Германии потеряют страну без энергоносителей из России
Китайский магнат, который контролирует четверть торговли медью, оказался на грани разорения
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина