Британские граждане, принявшие украинских беженцев, жалуются на финансовые трудности

Содержать беженцев, взятых в семью, оказалось не так-то просто. Из-за резкого скачка цен жизнь в Британии сильно подорожала, и помощь государства ситуацию не спасает.

Пожилые британцы супруги Карен и Алан Рив, люди в возрасте за 50 лет, поделились своими сомнениями.

Весной они приютили пятерых украинцев, однако стремительное подорожание сильно усложнило им жизнь.

И вот супруги уже не уверены, что совершили правильный поступок, приняв в дом постояльцев.

Мужчина на пенсии, физик 72 лет из Саутпорта, взял к себе молодую пару из Украины.

Теперь гостеприимство выходит Джону Сиддлу боком.

Субсидии, выплачиваемые государством, совсем не помогают покрывать траты на отопление верхней части дома. Именно там Джон поселил своих новых жильцов.

По информации издания Mirror, почти треть спонсоров, действующих по программе "Дома для Украины", уже пожалели о своем поступке и собираются отказаться от дальнейшего участия в акции.

Сделать это они смогут по прошествии обязательных 6 месяцев, обозначенных в рамках программы.

В течение этого времени британцы, добровольно взявшие на себя обязательства по предоставлению беженцам жилья, должны соблюдать эти условия.

Если спонсоры откажут украинцам в гостеприимстве, то почти 20 тыс. беженцев останутся без крова. К 2023 году количество бездомных вырастет более чем в два раза.