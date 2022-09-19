Пугачёва призвала Минюст признать её иноагентом, согласившись с позицией Галкина по спецоперации
Певица Алла Пугачёва призвала зачислить её в "стройные" ряды иноагентов РФ, так как призналась, что солидарна со своим мужем Максимом Галкиным относительно проводимой спецоперации РФ на Донбассе.
Народная артистка СССР и РФ Алла Пугачева записала обращение к властям с призывом внести ее имя в список иностранных агентов, как ее мужа Максима Галкина.
Юмориста признали иноагентом 16 сентября.
Артистка написала в запрещённой социальной сети: "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем".
Пугачева поддержала супруга, назвав того честным, порядочным и искренним человеком, "неподкупным патриотом России".
Имя Максима Галкина внесли в реестр физлиц-иноагентов Министерства юстиции РФ. В качестве иностранного источника числится "Украина". Кроме того, указывается, что артист вёл политическую деятельность в интересах соседней страны.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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