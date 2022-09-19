Татьяна Лазарева разошлась с Михаилом Шацем не только по личным вопросам, но и во взгляде на стендап

Она считает его своеобразным юмором, который по душе молодым зрителям. И уверена, что человеку за пятьдесят трудно добиться успеха в данном направлении.

Михаил Шац - дипломированный врач анестезиолог-реаниматолог. Но по специальности он отработал всего шесть лет. А потом так увлекся игрой в КВН, что сделал хобби своим основным делом.

Вместе с Татьяной Лазаревой шоумен вёл на ТВ юмористическую программу, пара была активной участницей концертов, корпоративов. За это получали хорошие гонорары и были хорошо обеспечены.

Когда контракт Шаца и Лазаревой с СТС истёк, и его не продлили, они решили, что их уволили по политическим причинам. Основания для этого были: супруги стали частью Координационного совета российской оппозиции.

Сбой в карьере, потеря привычного уровня доходов привели к разногласиям, и супруги развелись. Татьяна с младшей дочерью Антониной перебралась в Испанию, а Михаил со старшими детьми - остался в Москве.

Шац решил продолжить карьеру в жанре стендап. Ему нравится новое направление в юморе, а вот Лазареву стендап не привлекает. Татьяна скептически относится к творчеству мужа.

Она считает, что это - своеобразный, резкий юмор, который по душе молодым зрителям. И 57-летнему Михаилу будет сложно добиться успеха в этом направлении.

Кроме того, Татьяне не нравится обилие бранной лексики, которой активно пользуются молодые комики. Но Михаил сказал, что получает удовольствие, когда выступает с ироническим рассказом о себе.

У поклонников сложилось впечатление, что Шац изначально ставит задачу: найти и показать порок, а потом зло, издевательски посмеяться над проблемой и над человеком. И с этим жанром он собирается покорить Израиль. В успех этого предприятия верят далеко не все фанаты артиста.