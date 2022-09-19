Кошмал заявила, что Добронравов и Кравченко не являются главными лицами сериала Сваты

Украинская актриса Анна Кошмал заявила, что для неё сериал "Сваты" - это не Добронравов, Кравченко, Артемьева или Добрынин. Андрей Яковлев - украинский режиссёр проекта и тот человек, которого артистка безмерно уважает.

Актриса Анна Кошмал продолжает критиковать коллег по сериалу "Сваты". Когда-то тёплые дружеские отношения с Фёдором Добронравовым, Татьяной Кравчеко, Людмилой Артемьевой, другими актёрами, занятыми в съёмках любимой народом комедии сошли на нет.

Издание "StarHit" цитирует артистку: "Для меня "Сваты" - это не Добронравов, не Кравченко, Добрынин или Артемьева. Вообще не они. Для меня это Андрей Яковлев (украинский режиссер сериала) - человек, которого я безмерно уважаю, и работать с которым огромное удовольствие. Он для меня как отец".

Анна вспоминает, что не старалась найти компромисс с российскими коллегами с запуском спецоперации на Донбасса, так как позиция актёров была ей ясна. Во время съёмок 7-ого сезона картины девушка фактически не разговаривала со многими из них.

Режиссер Эдуард Радзюкевич, участвовавший в создании 3-ей части "Сватов", осуждает Кошмал за её отношение к коллегам, РФ: "Поведение Кошмал - это поведение Ивана, родства не помнящего.

Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно. Гораздо больше уважения к людям, которые сразу заявили, что не хотят ничего иметь общего с нашей страной, и уходят".