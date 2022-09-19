У Джигана украли двое часов Rolex стоимостью 6 миллионов

Неизвестные пробрались в загородный коттедж рэпера в деревне Захарово и вынесли оттуда дорогостоящие аксессуары.

Российский рэп-исполнитель Джиган понес потери: у него украли двое часов бренда Rolex стоимостью в 6 миллионов рублей. Артист сразу же обратился с заявлением в полицию, сообщает 5-tv.ru.

Издание уточняет, что неизвестные пробрались в загородный коттедж певца в деревне Захарово и вынесли оттуда дорогостоящие аксессуары. В момент преступления двери в доме были открыты, внутри никого не было. Злоумышленники воспользовались ситуацией и быстро проникли в коттедж.

В итоге Джиган не досчитался сразу двух часов. В связи с кражей в особо крупном размере полиция возбудила уголовное дело. С места событий изъяли отпечатки пальцев рук воров, по факту случившегося проводится проверка.

Семья рэпера давно известна крупными богатствами. Недавно его жена Оксана Самойлова подарила мужу минивен Mercedes-Benz, стоимость которого варьируется в районе 15-30 миллионов рублей.

Ранее жена Джигана хвасталась новой роскошной недвижимостью.