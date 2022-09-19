Столица Казахстана переименована из Нур-Султана в Астану
19 сентября вступило в силу решение о переименовании столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану.
С 19 сентября столица Казахстана снова называется Астаной. Три года назад предложение о переименовании города в Нур-Султан, в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, внес действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. В 2022 он же поддержал решение вернуть столице прежнее название.
В дословном переводе с казахского языка слово "Астана" означает "столица". Решение о возвращении городу прежнего название принято единогласным решением депутатов обеих палат парламента. До 1998 года столицей Казахстана был город Алма-Аты.
Опубликовано: Максим Алексеев
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