Столица Казахстана переименована из Нур-Султана в Астану

19 сентября вступило в силу решение о переименовании столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану.

С 19 сентября столица Казахстана снова называется Астаной. Три года назад предложение о переименовании города в Нур-Султан, в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, внес действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. В 2022 он же поддержал решение вернуть столице прежнее название.

В дословном переводе с казахского языка слово "Астана" означает "столица". Решение о возвращении городу прежнего название принято единогласным решением депутатов обеих палат парламента. До 1998 года столицей Казахстана был город Алма-Аты.