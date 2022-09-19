Шоумен Иван Ургант произвел фурор в Италии

Такой чести телеведущий удостоен за проект «Ciao, 2021!», который был снят в формате итальянских шоу восьмидесятых.

Если в России Ивану Ургандту приходится отбиваться от недоброжелателей за его позицию по спецоперации РФ на Украине, то за границей шоумена удостоили аплодисментов.

В частности, актер, недавно изгнанный из театра им. Вахтангова в Москве за то, что не встал во время гимна, удостоен международной сатирической награды в Италии.

Этот приз телеведущий получил за проект «Ciao, 2021!», который был снят в стиле итальянских шоу восьмидесятых. Его показал Первый канал в рамках передачи «Вечерний Ургант».

«Безумная идея Ивана Ургандта встретить Новый год в итальянском стиле, причем сделать это на итальянском языке, с переводом скетчей и песен, увенчалась успехом», — заявили в Италии.

Как отмечает Экспресс газета, шоумен и его проект на самом деле заслуживают внимания. Шоу оценили зрители не только в РФ, но и на Западе. А на «Ютуб» «Ciao, 2021!» набрало свыше 3 миллионов просмотров за неделю.