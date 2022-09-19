Польша, Литва Латвия и Эстония запретили въезд гражданам Беларуси и России
Гражданам Беларуси, а также Российской Федерации запретили въезд в Польшу, Литву, Латвия и Эстонию.
С 19 сентября 2022 года въезд на территорию Польши, Литвы, Латвии и Эстонии для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации запрещен.
Как сообщает Российское информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление эстонского МИДа, это касается лишь тех, чьи визы были выданы третьими странами.
"Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня вводят запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС, сообщает МИД Эстонии", - пишет РИА.
Стоит отметить, что слухи о введении данного ограничение ходили уже давно, но как таковое решение вступило в силу лишь сейчас.
Это означает, что въехать, к примеру, в Польшу можно будет лишь получив непосредственно польскую визу.
"Исключением станут водители грузовиков, дипломаты, а также те, кто пересекает границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссиденты", - сообщает телеканал ОНТ.
Опубликовано: Николай Скира
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