Польша, Литва Латвия и Эстония запретили въезд гражданам Беларуси и России

Гражданам Беларуси, а также Российской Федерации запретили въезд в Польшу, Литву, Латвия и Эстонию.

С 19 сентября 2022 года въезд на территорию Польши, Литвы, Латвии и Эстонии для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации запрещен.

Как сообщает Российское информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление эстонского МИДа, это касается лишь тех, чьи визы были выданы третьими странами.

"Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня вводят запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС, сообщает МИД Эстонии", - пишет РИА.

Стоит отметить, что слухи о введении данного ограничение ходили уже давно, но как таковое решение вступило в силу лишь сейчас.

Это означает, что въехать, к примеру, в Польшу можно будет лишь получив непосредственно польскую визу.

"Исключением станут водители грузовиков, дипломаты, а также те, кто пересекает границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссиденты", - сообщает телеканал ОНТ.