Дачные эксперты объяснили, зачем осенью проливать огуречные грядки кипятком и марганцовкой

Чтобы застраховать себя от неприятных сюрпризов на будущий год и повысить урожайность, нужно обеззаразить грядки, где росла эта культура.

Многие дачники сталкиваются с проблемой болезней огурцов. Иногда болезнь распространяется так быстро, что может всего за несколько дней поразить всю огуречную грядку.

Чтобы застраховать себя от неприятных сюрпризов на будущий год, нужно обеззаразить грядки, где росла эта культура.

Для этого нужно перекопать грунт, удалить всю растительность полностью. Затем пролить землю кипятком, а потом плотно накрыть плёнкой. Весной, перед посадкой, надо проделать то же самое.

Желательно обработать землю еще и марганцовкой. Для этого 1 ложку вещества развести в 1 ведре воды и лейкой не спеша пролить все грядки. Спустя час растворить в ведре теплой воды 5 гр. борной кислоты, и также пролить лейкой на грядку.

Можно использовать и покупные препараты - например, "Фитоспорин" (по инструкции). Если огурцы болели, и росли в теплице, "Фитоспорином" нужно обработать также стенки теплицы.