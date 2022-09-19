Байден: США начнут войну против Китая в случае нападения на Тайвань
Президент США Джо Байден заявил, что страна поможет Тайваню в случае нападения со стороны Китая.
Американский президент сделал очередное одиозное заявление в адрес Китайской Народной Республики.
Глава Соединенных Штатов Америки прокомментировал ситуацию вокруг Тайваня и возможной попытки Пекина решить вопрос силовым путем.
В случае нападения со стороны Китая, заявил Байден, Вашингтон вступит в полномасштабную войну на стороне Тайваня.
"Да, если на самом деле будет беспрецедентное нападение", - ответил Байден на вопрос журналиста о готовности США воевать против Китая.
Опубликовано: Николай Скира
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