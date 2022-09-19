Байден: США начнут войну против Китая в случае нападения на Тайвань

Президент США Джо Байден заявил, что страна поможет Тайваню в случае нападения со стороны Китая.

Американский президент сделал очередное одиозное заявление в адрес Китайской Народной Республики.

Глава Соединенных Штатов Америки прокомментировал ситуацию вокруг Тайваня и возможной попытки Пекина решить вопрос силовым путем.

В случае нападения со стороны Китая, заявил Байден, Вашингтон вступит в полномасштабную войну на стороне Тайваня.

"Да, если на самом деле будет беспрецедентное нападение", - ответил Байден на вопрос журналиста о готовности США воевать против Китая.

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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