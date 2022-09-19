Байден: США начнут войну против Китая в случае нападения на Тайвань

Ссора Клары Цеткин и Розы Люксембург из-за любовной связи одной революционерки с юным сыном другой

Сейчас имя Клары Цеткин известно, в основном, как дамы, предложившей установить день 8 марта. А было время, когда во всем мире ее знали как пламенную коммунистическую революционерку. Ну и любительницу мужчин значительно моложе себя.

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