Игорь Матвиенко не оценил внешность Вали Карнавал

Композитор и продюсер считает, что поющая блогер зря сделала тюнинг, при этом талант певицы не подвергает сомнению.

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко в интервью Яне Чуриковой в интернет-передаче «Фабрика с Яной Чу» рассказал о своем знакомстве с поющей блогершей Валей Карнавал.

Музыкант заявил, что считает ее великой певицей. Матвиенко рассказал, что несколько лет назад его дочь Полина рассказала "об офигенной девочке из Ростова-на-Дону". У девушки на тот момент было около 2 миллионов подписчиков в тик-токе.

Игорю Матвиенко контент Вали понравился, и он пригласил блогершу в Москву. Однако сразу договориться о вопросах сотрудничества не получилось - продюсер тогда был занят организацией концертов группы "Любэ".

"Осталась бы тогда, и мы сделали бы звезду из Вали Карнавал за 6 месяцев. Не блогершу, а именно поющую звезду", - поделился музыкант.

Тем не менее, продюсер следит за развитием творчества исполнительницы хита «Психушка», и не все ему нравится. «Зря она сделала этот ненужный тюнинг. Она была милее натуральная. А сейчас немножко такая…», – высказал свое мнение Игорь Матвиенко о 20-летней певице.

Валя Карнавал получила извесность после скандального ютуб-шоу "Музыкалити" в 2021 году. Лариса Долина тогда жестко раскритиковала Карнавал за отсутствие вокальных данных.