Михалков объяснил самоизгнание Пугачёвой желанием сохранить имущество и счета за границей

Именитый российский режиссёр Никита Михалков убеждён, что желание Аллы Пугачёвой стать иногентом - попытка сохранить заграничные недвижимость и счета.

Никита Михалков утверждает, что покинувшие РФ с началом спецоперации обеспеченные артисты "самоизгнались - они уехали сами".

Вспоминая размещённый Аллой Пугачёвой отрывок его фильма "Раба любви" и обращение к нему, режиссёр недоумевает: "И пытаться сравнить себя с теми, кто был изгнан в 20-е годы - великими умами и талантами, которые не согласились с властью…

Сравнивать себя с ними - это пошло, это несправедливо: потому что те ехали от смерти, от тюрьмы. А эти уезжают для того, чтобы сохранить свои счета, свою недвижимость. Это большая разница…"

Режиссер убеждён, что "рабу любви" Ольгу Вознесенскую использовали, не спросив её согласия", а Пугачёву никто не заставлял поступать подобным образом.

Никита Сергеевич заключил: "Кто-то опять по нашей традиции может считать, что это ерунда: ну что - один приехал, другой уехал. Неверно это.

Дело в понимании: что если здесь, внутри страны, мы эту борьбу не выиграем, то мы не выиграем ее и на Донбассе. А если мы не выиграем эту схватку на Донбассе, мы потеряем Россию…"

Михалков возмущён до глубины души тем, что покинувшие государство звезды, молчали 8 лет, когда убивали людей на Донбассе. И до сей поры неясно - почему молчали?