Опытные дачники подсказали, чем лучше подкормить озимый чеснок, чтобы он дал большой урожай

Горчица, табачная пыль и древесная зола вместе и по отдельности способны защитить культуру от болезней и вредителей, и дать ей нужное питание.

Для подкормки грядок для посадки озимого чеснока можно использовать и натуральные, и минеральные добавки.

Что касается натуральных, то в этом отношении очень хорошо использовать порошок семян горчицы. Еще лучше - объединить его с табачной пылью. В таком случае ни один из вредителей не решится отложить личинки на грядке.

Опытные дачники также активно используют золу, которую можно внести отдельно либо добавить к предыдущей смеси, и напитать таким образом овощ нужными веществами.

Добавлять все эти удобрения лучше непосредственно в момент посадки. Когда зубчики разложены, сверху их можно просто присыпать этими компонентами.

Но можно - положить в лунку или насыпать в рядок. При подготовке смеси все нужно брать в равных количествах. Сыпать можно на глазок - вреда в любом случае они не нанесут.

Эта смесь также подходит и для многих других культур.