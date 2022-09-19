В Кремле прокомментировали предложение Кадырова объявить «самомобилизацию»
Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об идее главы Чечни провести «самомобилизацию» в регионах России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об идее Рамзана Кадырова провести самостоятельную мобилизацию добровольцев во всех регионах страны, заявил, что такие вопросы находятся в компетенции министерства обороны.
"Нужна оценка профессионалов", — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил провести «самомобилизацию» во всех регионах России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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