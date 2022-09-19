В Кремле прокомментировали предложение Кадырова объявить «самомобилизацию»

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об идее главы Чечни провести «самомобилизацию» в регионах России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об идее Рамзана Кадырова провести самостоятельную мобилизацию добровольцев во всех регионах страны, заявил, что такие вопросы находятся в компетенции министерства обороны.

"Нужна оценка профессионалов", — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил провести «самомобилизацию» во всех регионах России.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 