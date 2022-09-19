Ссора Клары Цеткин и Розы Люксембург из-за любовной связи одной революционерки с юным сыном другой

Сейчас имя Клары Цеткин известно, в основном, как дамы, предложившей установить день 8 марта. А было время, когда во всем мире ее знали как пламенную коммунистическую революционерку. Ну и любительницу мужчин значительно моложе себя.

Когда Кларе Цеткин исполнилось 50, она сдружилась с другой известной революционеркой 36-летней Розой Люксембург и ввела последнюю в свой семейный круг. Правда была угроза, что 32-летний муж Цеткин будет уведен более молодой Розой, но этого не случилась.

Подруга обратила внимание на сына Клары Константина, которому исполнилось лишь 22 года, и молодой человек ответил госпоже Люксембург взаимностью. Мать парня оказалась шокирована их связью и начала осыпать бывшую подругу оскорблениями. Она сразу забыла, что будучи 40-летней сама вступила в брак с мужчиной именно 22 лет от роду.

Разрыв между Цеткин и Люксембург быстро начал негативно сказываться и на деятельности СДПГ, ведь дамы входили в самую верхушку партии. Примирение состоялось лишь после расставания Константина и Розы.