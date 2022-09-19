В Великобритании завершилось публичное прощание с королевой Елизаветой II
В Лондоне завершилось публичное прощание с британской королевой. Государственные похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве.
В столице Соединенного королевства завершилась церемония публичного прощания с королевой Великобритании Елизаветой II. Государственные похороны монаршей особы состоятся на территории Вестминстерского аббатства.
По окончании церемонии, гроб королевы доставят в мемориальную часовню Виндзорского замка, где Елизавета II будет похоронена рядом со своим отцом Георгом IV.
Опубликовано: Максим Алексеев
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