Глава Николаевской области Виталий Ким сбежал в Одессу
Подпольщики в Николаевской области заявили, что глава региона Виталий Ким в страхе сбежал в Одессу.
19 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на заявление подпольщиков, сообщило о том, что глава Николаевской области Виталий Ким из страха попасть под обстрел принял решение спасать свою жизнь бегством и спешно покинул город Николаев.
Информаторы РИА утверждают, что по находящимся в их расположении данным, Ким направился на юго-запад Украины и в настоящее время находится в городе Одесса, где «где он употребляет кокс и бухает».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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