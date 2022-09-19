Глава Николаевской области Виталий Ким сбежал в Одессу

Подпольщики в Николаевской области заявили, что глава региона Виталий Ким в страхе сбежал в Одессу.

19 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на заявление подпольщиков, сообщило о том, что глава Николаевской области Виталий Ким из страха попасть под обстрел принял решение спасать свою жизнь бегством и спешно покинул город Николаев.

Информаторы РИА утверждают, что по находящимся в их расположении данным, Ким направился на юго-запад Украины и в настоящее время находится в городе Одесса, где «где он употребляет кокс и бухает».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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