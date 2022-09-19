В результате обстрела площади Бакинских комиссаров в Донецке погибли 13 человек

Украинские военнослужащие обстреляли площадь Бакинских комиссаров в Донецке, в результате чего скончались 13 мирных жителей.

В понедельник днём, 19 сентября 2022 года, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале заявил, что служащие Вооружённых сил Украины в очередной раз обстреляли Куйбышевский район города.

Кулемзин также добавил, что по предварительным данным, в результате атаки ВСУ на площади Бакинских комиссаров погибли 13 мирных жителей Донецка, также есть раненные, точное количество которых в настоящее время уточняется.