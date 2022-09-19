Тимати раскритиковал Аллу Пугачеву за ее готовность стать иноагентом

Репер Тимати подверг критике заявление певицы Аллы Пугачевой, в котором она попросила министерство юстиции объявить ее иностранным агентом.

Российский репер Тимати раскритиковал заявление Аллы Пугачевой в министерство юстиции, в котором певица просила включить ее вслед за мужем Максимом Галкиным в список иностранных агентов.

"Поливать помоями любимую страну и смеяться над ее политическими решениями вместе с кучкой иммигрантов в маленьких европейских залах - это настоящий патриотизм!", — с иронией написал репер. 

Исполнитель напомнил Алле Пугачевой, что она получала государственные награды, а ее муж прославился благодаря работе на федеральном телевидении.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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