Побег дочери Сталина в США, как проходил и к чему привел
Быть ребенком Сталина не самый счастливый удел. Яков встретил кончину в немецком концлагере, Василий посидел в советской тюрьме, а умер в ссылке. Единственной дочери вождя народов приходилось жить на родине буквально под колпаком.
В Советском Союзе жизнь Светланы Аллилуевой, после смерти ее отца, многим показалась бы райской. Многочисленные льготы, высокая зарплата и совершенно необязательно работать. А еще постоянная смена мужей и любовников. Но вот сама Светлана чувствовала себя под колпаком, поскольку правители опасались ее интервью или побега за рубеж.
Возможность побега из СССР женщине предоставила смерть ее очередного мужа, индийского бизнесмена и коммуниста Раджа Брадеш Сингха. В Индию Аллилуеву выпустили для похорон супруга по местным обрядам, а потом ее никак не удавалось вернуть в Советский Союз.
А в начале марта 1967 года, уже имея билет на самолет в Москву, проходя мимо посольства США, Светлана неожиданно для сопровождающего, рванула в обычно закрытую калитку. Ну а на территории американского посольства с ней ничего сделать не могли.
Аллилуева получила политическое убежище и американский паспорт. Глава КГБ Семичастный и десятки других чиновников лишились своих постов.
Опубликовано: Staalker
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