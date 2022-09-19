Российская армия нанесла удар по позициям нацбата «Карпатская сечь» в Запорожье

Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили позиции двух бригад ВСУ и нацбата «Карпатская сечь» в Запорожской области, уничтожив более 70 бойцов.

19 сентября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил, что служащие ВС РФ поразили пункты временного базирования 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в районе села Долинка, 102-й отдельной бригады ТерО ВСУ в районе села Рыбное Запорожской области, а также по нацбатальону «Карпатская сечь» в городе Запорожье.

Конашенков уточнил, что в результате профессиональных действий российских военнослужащих, украинская сторона потеряла свыше семидесяти единиц личного состава и четыре единицы вооружения в ходе боевых действий на Запорожском направлении фронта.