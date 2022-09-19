Харламов озвучил размер своих доходов на телевидении
Юморист и актёр Гарик Харламов раскрыл размер доходов, который тот имеет, трудясь на ТВ.
Ведущий ТВ, актер и юморист Гарик Харламов поведал о том, сколько получает, участвуя в телевизионных проектах.
Звезда экрана снимается не только в комедийном шоу "Comedy Club", но и участвует в других развлекательных программах.
Харламов участвовал в передаче "Ты не поверишь!" на канале НТВ. В эфире данного проекта шоумен признался, что тратит на себя огромные суммы.
Комик рассказал, сколько получает ежемесячно и куда уходят деньги: "Семь миллионов рублей в месяц. Вставляете везде. На что трачу? На себя любимого. Хожу на все передачи. Это все стоит семь миллионов рублей".
Также бывший муж Кристины Асмус снимается в рекламе, что приносит знаменитости ежегодно более 1 000 000 долларов.
Опубликовано: Наталья Гонарова
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