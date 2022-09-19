Харламов озвучил размер своих доходов на телевидении

Юморист и актёр Гарик Харламов раскрыл размер доходов, который тот имеет, трудясь на ТВ.

Ведущий ТВ, актер и юморист Гарик Харламов поведал о том, сколько получает, участвуя в телевизионных проектах.

Звезда экрана снимается не только в комедийном шоу "Comedy Club", но и участвует в других развлекательных программах.

Харламов участвовал в передаче "Ты не поверишь!" на канале НТВ. В эфире данного проекта шоумен признался, что тратит на себя огромные суммы.

Комик рассказал, сколько получает ежемесячно и куда уходят деньги: "Семь миллионов рублей в месяц. Вставляете везде. На что трачу? На себя любимого. Хожу на все передачи. Это все стоит семь миллионов рублей".

Также бывший муж Кристины Асмус снимается в рекламе, что приносит знаменитости ежегодно более 1 000 000 долларов.