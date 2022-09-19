Игорь Матвиенко назвал звезду Tik Tok Валю Карнавал «великой певицей»

Продюсер Игорь Матвиенко похвалил вокальные данные Вали Карнавал и пожалел, что упустил возможность сотрудничества с ней.

Известный российский продюсер и шоумен Игорь Матвиенко в эфире YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу» восхитился пением Вали Карнавал.

"Я считаю, что Валя Карнавал великая певица", — сказал Матвиенко.

Также продюсер посетовал на то, что упустил возможность сотрудничества со звездой Tik Ток и раскритиковал ее за изменения во внешности.