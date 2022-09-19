Лоза согласен, что Пугачёву надо признать иноагентом

Отечественный певец и композитор Юрий Лоза отреагировал на призыв Аллы Пугачёвой признать её иноагентом. Музыкант не видит этому препятствий, призывая фанатов обратиться куда следует, чтобы удовлетворить просьбу артистки.

Юрий Лоза призвал почитателей таланта Аллы Борисовны обратиться в соответствующие органы с требованием удовлетворить желание певицы оказаться в списке иностранных агентов.

Музыкант убеждён, что подобное решение только порадует Аллу Борисовну: "Так проявите уважение в полной мере и обратитесь в соответствующие органы - пусть они дадут женщине то, что она просит. Она заслужила эту маленькую радость!"

Об этом сообщает издание "КП -Екатеринбург".

Лоза пояснил, что ему без конца поступают звонки от представителей СМИ с просьбой высказать мнение касательно публичного заявления коллеги по сцене.

Певец считает, что если общественность относит Примадонну к уважаемым и важным медийным персонам, то необходимо прислушаться к словам знаменитости и призвать Министерство юстиции удовлетворить её требование вслед за её возлюбленным.