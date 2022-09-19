Чернобыльская зона: как ведут себя ставшие дикими быки и коровы

Чернобыльская катастрофа перевернула жизнь большого количества людей, которые были вынуждены покинуть родные места. А вот о домашних животных вынужденных переселенцев никто заботиться не собирался.

Отвязанные животные оказались предоставлены сами себе и попросту одичали. Но в самой зоне устроили радиационно-биосферный заповедник, который довольно часто посещали ученые.

И вот специалисты одной из групп обратили внимание, что выживший крупный рогатый скот сейчас сбивается в стада, которые живут по законам дикой природы.

Так стадо из деревни Лубянка для себя избрали территорию на берегу реки Илья, которую считают исключительной собственностью и со всей свирепостью оберегают землю от визитов непрошеных гостей.

Стадо действует слаженно, возглавляет его альфа-самец, ставший лидером за физическую мощь. Молодым самцам изгнание не грозит, поскольку только совместные усилия позволяют отгонять хищников. Изгнанию подвергается только самец посягнувший на лидерство и проигравший сражение.