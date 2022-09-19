Глава Бердянска опроверг слухи о возможной эвакуации администрации города
Александр Сауленко назвал ложью, распространяемые в городе слухи об эвакуации городской администрации.
Глава Бердянска Александр Сауленко назвал враньем, распространяемые слухи об эвакуации городской администрации.
"Дорогие земляки, это очередное вранье, направленное на создание в городе атмосферы нервозности", — заявил чиновник.
Сауленко напомнил горожанам, что идет не только специальная военная операция, но и информационная война.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
Проклятие князей Монако: как изнасилование привело род Гримальди к несчастливым бракам
В 1297 году род Гримальди хитростью и коварством завладел замком Монако и прилежащей к нему территорией площадью 2 кв. км. Глава рода Франческо взял титул князя, его наследники правят независимым государством и по сей день.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Чернобыльская зона: как ведут себя ставшие дикими быки и коровы
NYT: ВСУ несут тяжёлые потери на Донбассе и уступают территории России
МИД РФ: часть российской делегации получила визы для участия в Генассамблее ООН
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина