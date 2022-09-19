Глава Бердянска опроверг слухи о возможной эвакуации администрации города

Проклятие князей Монако: как изнасилование привело род Гримальди к несчастливым бракам

В 1297 году род Гримальди хитростью и коварством завладел замком Монако и прилежащей к нему территорией площадью 2 кв. км. Глава рода Франческо взял титул князя, его наследники правят независимым государством и по сей день.

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