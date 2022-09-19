Глава Бердянска опроверг слухи о возможной эвакуации администрации города

Александр Сауленко назвал ложью, распространяемые в городе слухи об эвакуации городской администрации.

Глава Бердянска Александр Сауленко назвал враньем, распространяемые слухи об эвакуации городской администрации.

"Дорогие земляки, это очередное вранье, направленное на создание в городе атмосферы нервозности", — заявил чиновник.

Сауленко напомнил горожанам, что идет не только специальная военная операция, но и информационная война.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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