Что связывает Пугачёву и Гуляева, которые везде появляются вместе после приезда певицы в Москву

С тех пор как Алла Борисовна вернулась на родину, её везде сопровождает любимый дизайнер Игорь Гуляев. Что связывает известных личностей.

В конце августа Алла Пугачева вернулась в РФ. Теперь в свет певица выходит только в обществе дизайнера Игоря Гуляева.

Приятель певицы, родившийся на 20 лет позже её, везде сопровождает артистку, веселится с Лизой и Гарри на День города на Красной площади.

В сети знаменитостям стали приписывать роман. Есть и такие, кто прочит Гуляева в мужья любвеобильной исполнительнице.

Журналисты издания KP.RU спросили, что думает о "романе" Аллы Борисовны психолог Марина Гладышева. Специалист убеждена, что певицу и дизайнера связывают исключительно дружеские взаимоотношения.

Язык тела именитой артистки "кричит" о том, что ни о каком романтике между ней и Гуляевым речи не идёт.