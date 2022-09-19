Что связывает Пугачёву и Гуляева, которые везде появляются вместе после приезда певицы в Москву
С тех пор как Алла Борисовна вернулась на родину, её везде сопровождает любимый дизайнер Игорь Гуляев. Что связывает известных личностей.
В конце августа Алла Пугачева вернулась в РФ. Теперь в свет певица выходит только в обществе дизайнера Игоря Гуляева.
Приятель певицы, родившийся на 20 лет позже её, везде сопровождает артистку, веселится с Лизой и Гарри на День города на Красной площади.
В сети знаменитостям стали приписывать роман. Есть и такие, кто прочит Гуляева в мужья любвеобильной исполнительнице.
Журналисты издания KP.RU спросили, что думает о "романе" Аллы Борисовны психолог Марина Гладышева. Специалист убеждена, что певицу и дизайнера связывают исключительно дружеские взаимоотношения.
Язык тела именитой артистки "кричит" о том, что ни о каком романтике между ней и Гуляевым речи не идёт.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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