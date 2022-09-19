Проклятие князей Монако: как изнасилование привело род Гримальди к несчастливым бракам

В 1297 году род Гримальди хитростью и коварством завладел замком Монако и прилежащей к нему территорией площадью 2 кв. км. Глава рода Франческо взял титул князя, его наследники правят независимым государством и по сей день.

Но над родом князей довлеет 7 столетий проклятье, согласно которому никто из Гримальди не будет счастлив в браке. А во всем виноват сын Франческо принц Ренье.

Войдя в возраст молодой человек углядел в Голландии красивую девушку. Вместо того чтобы ухаживать, и тем добиться желанного, молодой человек предпочел похитить красавицу и насильно лишить ее девичьей чести.

О браке речи и не шло, натешившись Ренье Гримальди просто выкинул голландку из замка. Вот только на родине поруганную красавицу подозревали в колдовстве. Она и прокляла весь род насильника скопом. И проклятье вроде сохраняет силу и в наши дни, во всяком случае несчастья преследующие семейство князей и сейчас это подтверждают.

Опубликовано: Staalker

 

 















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