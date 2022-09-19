Превращение соленой воды в сладкую: чудо произошедшее в Мумбаи

Вечером 17 августа 2006 года обыватели Мумбаи были потрясены слухом о свершившемся чуде: вода у набережной, всегда бывшая соленой, стала сладкой на вкус.

Многие обыватели решили проверить лично распространяющиеся рассказы и устремились к побережью. Вода действительно годилась для питья, причем максимальная сила чудесного преображения оказалась заметна у храма Махдум Али Махими Дарга.

Полночь ознаменовалась тем, что к храму стеклось большое число из верующих, причем были как мусульмане, так и индуисты, которые омывались, купались и заполняли сосуды преобразившейся водой.

Власти дали указание проверить пресность воды научными методами, ученые подтвердили, что вода реально пресная и даже сладкая. А объяснить феномен не смогли. 19 августа вода вернула свой соленый вкус, пить ее стало нельзя.