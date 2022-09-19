Опытные дачники объяснили, в чем преимущество подзимнего сева свеклы

При соблюдении технологий такой метод позволяет получить большой урожай раннего корнеплода.

Подзимний посев позволяет получить ранний урожай свёклы. Но нужно соблюсти ряд технологий, чтобы семена не замерзли за зиму.

В том числе и для этого нужно внести в грунт специальные удобрения. Чтобы урожай был обильным, внести удобрения нужно не позже, чем за пару недель до посева.

Использовать для подкормки земли нужно сульфат калия и суперфосфат. И первого, и второго вещества достаточно двадцати граммов на грядку.

Нужно добавить и органику. В этом качестве внести пару горстей несгоревших древесных остатков и около 5 кг перепревшего навоза на гряду.

Перекопать, и через полмесяца посеять свеклу. Грядку можно замульчировать сеном. Весной культура сразу пойдет в рост.