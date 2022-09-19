Литва планирует запретить белорусам въезд в страну по шенгенским визам
Глава МВД Литвы Агне Билотайте допустила введение запрета на въезд в страну по шенгенским визам для белорусов.
19 сентября министр внутренних дел Литовской Республики Агне Билотайте в своём официальном пресс-релизе заявила о том, что правительство Литвы в ближайшее время обсудит вопрос о введении запрета на въезд в балтийское государству для белорусов по шенгенским визам.
Билотайте пояснила, что литовские власти убеждены в том что Республика Беларусь ведёт «гибридную атаку с использованием нелегальных мигрантов» и поддерживает Российскую Федерацию в рамках СВО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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