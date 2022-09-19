Беларусь и Россия согласовали 8 из 14 совместных проектов в сфере импортозамещения
Вице-премьер Беларуси Пётр Пархомчик сообщил, что Минск и Москва согласовали 8 из 14 совместных проектов в сфере импортозамещения.
19 сентября заместитель премьер-министра Беларуси Пётр Пархомчик в ходе своей встречи с замминистром промышленности и торговли России Алексеем Ученовым рассказал о совместной работе Минска и Москвы в области импортозамещения.
Пархомчик заявил, что в настоящее время Беларусь и Россия достигли соглашения по восьми из четырнадцати проектов в сфере замещения импорта западных товаров на отечественные, которые в настоящее время находятся в Банке развития для открытия финансирования.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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