Шуба на самом деле греет или нет
С детства каждому помнятся слова заботливых родителей, что в мороз нужно одеваться потеплее. Да и личный опыт многих убеждает, что меховая шуба служит прекрасным согревающим средством.
Однако ученые-физики утверждают, что шуба нисколько не греет, а просто удерживает температуру того тела, которое находится внутри. И доказывают это посредством несложного эксперимента, который может воспроизвести любой читатель.
Возьмем пару стандартных стаканов и нальем в них одинаковое количество воды. Затем поместим в морозилку и дождемся, пока вода превратится в лед. Затем достаем стаканы, один тщательно укутаем в шубу (можно и в пальто), а другой оставим для контроля в комнате.
Когда лед в оставленном стакане растает, осмотрим стакан в шубе. Выяснится, что там лед и не думал таять. Шуба оказалась термостатом и не допустила к стакану приток внешней теплоты из комнаты. А значит шуба нисколько и не греет.
Опубликовано: Staalker
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