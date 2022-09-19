В квартире звезды экрана живут полчища насекомых
Жильё легендарной советской актрисы Людмилы Гурченко превратилось в рассадник тараканов и клопов.
До такого состояния квартиру довела внучка кинодивы, которой она досталась в наследство после смерти Гурченко.
Состояние квартиры стало достоянием общественности после того, как туда попали представители органов опеки.
Дело в том, что в квартире проживает правнучка великой актрисы — 14-летняя Таисия.
Журналисты, которым удалось вскоре побывать в жилище пришли просто в ужас.
Квартира, которая находится в центре Москвы и имеет рыночную стоимость более 30 млн. российских рублей (примерно полмиллиона долларов), больше напоминает грязную вонючую помойку.
Внучка Елена превратила её в подобие свалки из одежды, меховых изделий и эстрадных нарядов артистки.
Ремонта не было годами. Сантехника находится в плачевном состоянии и покрыта пятнами. Выцветшие и пожелтевшие обои отклеиваются. Не работают многие выключатели.
Но самое страшное — в квартире проживают просто несметные полчища насекомых: клопов и тараканов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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