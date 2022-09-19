В квартире звезды экрана живут полчища насекомых

Жильё легендарной советской актрисы Людмилы Гурченко превратилось в рассадник тараканов и клопов.

До такого состояния квартиру довела внучка кинодивы, которой она досталась в наследство после смерти Гурченко.

Состояние квартиры стало достоянием общественности после того, как туда попали представители органов опеки.

Дело в том, что в квартире проживает правнучка великой актрисы — 14-летняя Таисия.

Журналисты, которым удалось вскоре побывать в жилище пришли просто в ужас.

Квартира, которая находится в центре Москвы и имеет рыночную стоимость более 30 млн. российских рублей (примерно полмиллиона долларов), больше напоминает грязную вонючую помойку.

Внучка Елена превратила её в подобие свалки из одежды, меховых изделий и эстрадных нарядов артистки.

Ремонта не было годами. Сантехника находится в плачевном состоянии и покрыта пятнами. Выцветшие и пожелтевшие обои отклеиваются. Не работают многие выключатели.

Но самое страшное — в квартире проживают просто несметные полчища насекомых: клопов и тараканов.