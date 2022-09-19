Гузеева отпустила шутку в адрес кавказца на шоу Голос 60+
Лариса Гузеева в качестве ведущей "Голос 60+" отпустила шутку в адрес участника из солнечной Грузии Нодари Гвиниашвили.
Беседуя с одним из артистов по имени Нодари Гвиниашвили, ведущая проекта "Голос 60+" Лариса Гузеева позволила себе немного пошутить.
Артистка намекнула на то, что находиться рядом с горячим мужчиной из Кавказа дело небезопасное.
Актриса смеётся: "Я однажды так вот постояла с кавказцем и на тебе - Георгий, мальчику 30 лет".
Вторым мужем Ларисы Андреевны был редактор грузинской картины "Избранник" Каха Толордава. От него артистка и родила своего первенца, которому в настоящее время уже 31 год.
Гвиниашвили исполнил знаменитую песню Гоги Цабадзе "Мой город Тбилиси", ставшую настоящим гимном грузинской столицы.
Исполнение композиции было настолько искренним, что с первых же секунд к Нодари повернулся Александр Малинин.
Известный певец объяснил свою реакцию так: "Я обернулся сразу, потому что люблю, как грузины поют. И я уверен, мы с вами сделаем очень красивое выступление".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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