Гузеева отпустила шутку в адрес кавказца на шоу Голос 60+

Лариса Гузеева в качестве ведущей "Голос 60+" отпустила шутку в адрес участника из солнечной Грузии Нодари Гвиниашвили.

Беседуя с одним из артистов по имени Нодари Гвиниашвили, ведущая проекта "Голос 60+" Лариса Гузеева позволила себе немного пошутить.

Артистка намекнула на то, что находиться рядом с горячим мужчиной из Кавказа дело небезопасное.

Актриса смеётся: "Я однажды так вот постояла с кавказцем и на тебе - Георгий, мальчику 30 лет".

Вторым мужем Ларисы Андреевны был редактор грузинской картины "Избранник" Каха Толордава. От него артистка и родила своего первенца, которому в настоящее время уже 31 год.

Гвиниашвили исполнил знаменитую песню Гоги Цабадзе "Мой город Тбилиси", ставшую настоящим гимном грузинской столицы.

Исполнение композиции было настолько искренним, что с первых же секунд к Нодари повернулся Александр Малинин.

Известный певец объяснил свою реакцию так: "Я обернулся сразу, потому что люблю, как грузины поют. И я уверен, мы с вами сделаем очень красивое выступление".