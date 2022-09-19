В центре российского города построят теплый туалет за 7 млн рублей

Власти Калининграда ищут подрядчика, который установит платный общественный туалет на улице Рокоссовского.

Как подчеркивается в требованиях к застройщику, туалет должен отапливаться, а так же иметь два входа.

Одна из кабинок туалета будет предназначена для обычных посетителей, а вторая для людей с ограниченными возможностями.

Сведения об аукционе размещены на сайте «РТС тендер».

Заявки от претендентов будут приниматься до 26 сентября этого года. В течение трёх дней городские власти назовут победителя, который и смонтирует туалет до конца года.

Планируемый бюджет постройки 7 миллионов российских рублей.

«Это будет еще один теплый общественный туалет в городе», — сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

Первый модульный туалет в городе планируют установить на набережной Трибуца в районе скейт-парка. Он обойдётся в 7,4 млн рублей.