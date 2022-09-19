В центре российского города построят теплый туалет за 7 млн рублей
Власти Калининграда ищут подрядчика, который установит платный общественный туалет на улице Рокоссовского.
Как подчеркивается в требованиях к застройщику, туалет должен отапливаться, а так же иметь два входа.
Одна из кабинок туалета будет предназначена для обычных посетителей, а вторая для людей с ограниченными возможностями.
Сведения об аукционе размещены на сайте «РТС тендер».
Заявки от претендентов будут приниматься до 26 сентября этого года. В течение трёх дней городские власти назовут победителя, который и смонтирует туалет до конца года.
Планируемый бюджет постройки 7 миллионов российских рублей.
«Это будет еще один теплый общественный туалет в городе», — сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.
Первый модульный туалет в городе планируют установить на набережной Трибуца в районе скейт-парка. Он обойдётся в 7,4 млн рублей.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Имеет ли отношение болгарский перец к Болгарии
NYT: ВСУ несут тяжёлые потери на Донбассе и уступают территории России
23 февраля 1918 года: мифы и правда о происходившем
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина