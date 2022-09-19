23 февраля 1918 года: мифы и правда о происходившем

Школьные педагоги рассказывали как 23 февраля 1918 года в районе Нарвы и Пскова отряды Красной гвардии в боях остановили наступающие германские части.

В честь этой первой победы войск молодой республики советов и был учрежден День Красной армии. Но оставим ложь на совести школьных учителей и рассмотрим, что происходило в этот день в реальности. А в реальности практически повсеместно происходил далеко не героический драп большевистских войск.

23 февраля в 15 км от Пскова до роты немцев встретились с многократно их превосходившими войсками Советов. Боя русские не приняли и ретировались. А немцы 24 февраля вступили в Псков, который ими был полностью очищен от неприятеля к 28 числу.

Под Нарвой матросы Дыбенко даже дали бой немцам, задержав тех на несколько часов. А когда германцы подтянули резервы, отряд Красной гвардии начал драп, безуспешно пытаясь догнать своего командира.

Павла Дыбенко приговорили к расстрелу, но член правительства Советской России Александра Коллонтай спасла своего любовника.