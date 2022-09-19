Имеет ли отношение болгарский перец к Болгарии

В русскоязычных кулинарных передачах нередко упоминается болгарский перец, но вот в самой Болгарии его называют чушкой. А в странах Европы обычно паприкой.

На самом деле в Болгарии этот перец растет не очень, почвы песчаные для него не подходящие. Поэтому в стране его особо и не культивируют.

Название же происходит от пути, по которому овощ попал в Московию (центральную Россию). В начале XVII века сладкий перец завезли из Астрахани, он и именовался перцем Астраханским.

Транспортировали продукт по волге через Булгарское царство, поэтому появилось и второе название булгарский перец. Вот только царство это довольно быстро исчезло. Государство исчезло, а название, хоть и исказилось слегка, но осталось.

Ну а современная страна Болгария к этому перцу отношения не имеет.