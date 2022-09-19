Дачные знатоки рассказали, как можно ускорить созревание компоста

Для этого нужно добавить в кучу смесь из картофельного крахмала и мочевины, причем делать это и летом, и осенью.

Компост заготавливают треми способами: формируя компостную кучу, складывая в специальный сооруженный ящик или большие мешки.

Опытные дачники опытным путем убедились, что именно заготовка компоста в мешки дает самый большой эффект. Дело в том, что температура в таких мешках постоянно повышается за счет создания парникового эффекта.

Но есть способ ускорить процесс перегнивания при любом варианте формирования компоста. Для этого нужно добавить в кучу смесь из картофельного крахмала и мочевины. Причем делать это и летом, и осенью.

Мочевина ускоряет перегнивание растительных отходов внутри кучи за счет повышения температуры. Плюс и в том, что в такой среде болезнетворные бактерии не выживут.

Крахмал, представляющий полисахарид, почвой отлично усваивается и способствует очень быстрому перегниванию отходов. Пополнять такую кучу можно 3-4 раза в год, и быть уверенным, что все полностью перегниет.